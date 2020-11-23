خالد الجندي: من يرى نفسه أفضل من غيره في أمور الآخرة يسير على درب إبليس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإنسان الذي يرى أنه أفضل من غيره في أمور الآخرة فليعلم أنه على درب إبليس، وإن كان العكس فهو على درب الصالحين، وتلا قوله تعالى: «قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ». وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «dmc»، أن مشكلة إبليس الأساسية أنه يرى نفسه أفضل من الآخرين، وعلى الإنسان التدبر في آيات القرآن الكريم، وألا يتخذ إبليس إماماً له. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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