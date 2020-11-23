شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تلقينا 99286 طلب تصالح بـ463.9 مليون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة حتى الآن بلغ 99286 طلب تصالح، بقيمة 463 مليون و961 ألف جنيه.
وأكد المحافظ أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
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