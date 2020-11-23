الخليج 365: مصر مستقرة ائتمانيا بشهادة دولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تأكيد المؤسسات الدولية الاقتصادية على أن مصر مستقرة ائتمانيا، ومتابعة قرار الحكومة بمنح 6 أشهر انتقالية لضبط التوسع العمرانى، والانتهاء من الملامح الأولى لخطة البناء الجديدة لحين وضع الضوابط الكاملة وعرضها على رئيس الجمهورية، وإعلان قرعة الدورى للموسم الجديد. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. استقرار الاقتصاد الكلى وتراجع عجز الموازنة وانخفاض التضخم أهم أسباب النمو.. مصر مستقرة ائتمانيا بشهادة دولية.. المؤسسات العالمية تثبت تصنيف مصر.. ووكالة "فيتش": القرار مدعوم بسجل الإصلاحات.. البنك المركزى: اقتصادنا يواصل النمو بنسبة 3.6% والتضخم انخفض لـ 4.5% استقرار الاقتصاد الكلى وتراجع عجز الموازنة وانخفاض التضخم أهم أسباب النمو.. مصر مستقرة ائتمانيا بشهادة دولية.. المؤسسات العالمية تثبت تصنيف مصر.. ووكالة "فيتش": القرار مدعوم بسجل الإصلاحات.. البنك المركزى: اقتصادنا يواصل النمو بنسبة 3.6% والتضخم انخفض لـ 4.5% رئيس "الوطنية للانتخابات" يؤكد انتظام انتخابات إعادة المرحلة الأولى لـ "النواب" دون معوقات.. محافظة تواصل التصويت والنتيجة 30 نوفمبر.. مظاهرة فى حب مصر أمام اللجان فى ثانى أيام الإعادة.. والنساء والشباب يزينون الطوابير تكليف المحافظات بدراسة الوضع وإبداء الاقتراحات.. 6 أشهر انتقالية لضبط التوسع العمرانى.. الحكومة تعلن الملامح الأولى لخطة البناء الجديدة لحين وضع الضوابط الكاملة وعرضها على رئيس الجمهورية.. لجنة مُشتركة من الإسكان والتنمية المحلية للرد على الاستفسارات ووضع تصور للتعامل مع المتأخرين فى التقدم للتصالح تكليف المحافظات بدراسة الوضع وإبداء الاقتراحات.. 6 أشهر انتقالية لضبط التوسع العمرانى.. الحكومة تعلن الملامح الأولى لخطة البناء الجديدة لحين وضع الضوابط الكاملة وعرضها على رئيس الجمهورية.. لجنة مُشتركة من الإسكان والتنمية المحلية للرد على الاستفسارات ووضع تصور للتعامل مع المتأخرين فى التقدم للتصالح بشرى سارة.. لقاح كورونا المصرى يصل إلى مراحله النهائية أبو الفتوح وعلاء عبدالفتاح ونجل خيرت الشاطر على قوائم الإرهاب أبو الفتوح وعلاء عبدالفتاح ونجل خيرت الشاطر على قوائم الإرهاب فحص 720 سائق أتوبيس مدارس خلال 3 أسابيع.. "التضامن" تواصل حملتها ضد المخدرات.. وضبط 19 متعاطيا وإحالتهم إلى النيابة إعلان قرعة الدورى للموسم الجديد.. الأهلى يواجه المقاصة والزمالك مع المقاولون بالجولة الأولى إعلان قرعة الدورى للموسم الجديد.. الأهلى يواجه المقاصة والزمالك مع المقاولون بالجولة الأولى أرض الألم.. لبنان.. وزير الاقتصاد اللبنانى يكشف تفاصيل الوضع الحالى مرشح تنسيقية شباب الأحزاب بالشرقية.. حسن ضوه: مشروعى تمكين المرأة والشباب مرشح تنسيقية شباب الأحزاب بالشرقية.. حسن ضوه: مشروعى تمكين المرأة والشباب



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