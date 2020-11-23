شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالقاهرة يبحث مع أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سفير روسيا بالقاهرة، جورجي بوريسينكو، وأعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية الوضع العالمي وآفاق تطوير التعاون الروسي -المصري في الشئون الثنائية والقضايا الخارجية.
جاء ذلك خلال زيارة سفير روسيا بالقاهرة، جورجي بوريسينكو، المجلس المصرى للشئون الخارجية، اليوم، الاثنين، حيث حظى باستقبال ودى من أعضاء المجلس من الدبلوماسين البارزين والعلماء السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.
وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، اليوم، أن الجانبين بحثا أيضاً تسوية النزاعات في المنطقة، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية -الروسية تعد عاملا مهما فى الحفاظ على الاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفى العالم كله.
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