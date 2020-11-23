شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تطالب الصحة بإدراج كورونا سببا للوفاة فى مستخرجات الأحوال المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إن الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية، والمسئولة عن ملف الشهداء، قد عقدت لقاءات ومباحثات كثيرة مع المسئولين فى وزارة الصحة لتعديل سبب الوفاة المدون بشكل ثابت فى شهادة الوفاة لشهداء كورونا من الأطباء، وهو أن الوفاة ناتجة عن التهاب رئوى حاد، دون الإشارة إلى كورونا كسبب، لافته إلى أن ذلك يؤدى إلى حرمان أسرة الشهيد من زيادة المعاش باعتبارها إصابة عمل.

وخاطبت النقابة العامة للأطباء، كلاً من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، بوزارة الصحة، والدكتور محمد عبدالوهاب رئيس مكتب وزيرة الصحة، لإدراج مرض كورونا المستجد "كوفيد- 19"، كسبب للوفاة فى مستخرجات الأحوال المدنية، لاحتسابها إصابة عمل وبالتالى احتساب المعاش بناء على ذلك.

وقالت النقابة في خطابها، إنه إيماء إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصادر بالقانون رقم 184 لسنة 2020 م وقرار رئيس الوزراء وقرار الدكتور رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بهيئة التأمين الصحي بخصوص معاملة الإصابة بمرض كورونا المستجد "كوفيد19 معاملة الأمراض المهنية واحتساب الوفاة الناتجة عن ذلك إصابة عمل، حيث أن شهادات الوفاة الصادرة لشهداء الفريق الطبي ومنهم الأطباء غير مدرج بها مرض كورونا المستجد "كوفيد- 19"، كسبب للوفاة مما كان سبباً لرفض هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية احتساب معاشات اسر الشهداء طبقا للوفاة بسبب إصابة عمل.

وطالبت النقابة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التخطيط ومصلحة الأحوال المدنية لإدراج مرض كورونا المستجد "كوفيد- 19"، كسبب للوفاة في مستخرجات الأحوال المدنية واستدراك هذا التصحيح لمن صدرت لهم شهادات وفاة حتى يتم حصول أسرهم على مستحقاتهم القانونية المترتبة على الوفاة بسبب إصابة العمل.