شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق حملات لتوعية المواطنين بخطورة سمكة القراض السامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، حملة لتوعية المواطنين في الأسواق العامة، بخطورة سمكة القراض السامة، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار من معدومي الضمير. وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني د.إيمان عبدالجواد، أن ما يزيد عن 5 آلاف مثقف صحي شاركوا في الندوات وجولات التوعية بخطورة سمكة القراض السامة في مديريات الصحة الـ27 التابعة للوزارة.

كانت الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، بوزارة الصحة والسكان، قد أرسلت منشورا لمديريات الصحة في جميع المحافظات، للمطالبة بتكثيف ندوات التوعية بخطر سمك القراض أو الأرنب، مطالبة بالبدء في عقد ندوات لتوعية المواطنين بشكل عام والباعة الجائلين ومحلات بيع وتخزين الأسماك، ومتداولي الأسماك بشكل عام.

يذكر أن سمك القراض أو الأرنب، هي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وتسمى في مصر أيضا سمك النفيخة أو سمكة القراض أو الأرنب، ويرجع سبب تسميتها بسمكة «الأرنب» إلى أنها تشبه الأرنب في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخها قبل الأكل، كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعداداً للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.