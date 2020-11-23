شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات نادى القضاة: لم نرصد معوقات للعملية الانتخابية بجولة الإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار رضا محمود السيد، إن غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب، لنادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، تابعت اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى، وتبين انتظام القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية في مباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين وضمان تطبيق كافة معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون.

وأكد المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أنه تم فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية فى مواعيدها، وتستمر عملية التصويت للناخبين في المحافظات التي تجرى فيها انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى، دون رصد أية عوائق فى مباشرة المواطنين بأداء حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح المستشار رضا السيد، أن الغرفة لم تتلق الغرفة أية شكاوى أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية خلال عملية التصويت فى اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.