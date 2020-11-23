حصاد الوزارات.. الحكومة تكثف الحملات لمواجهة الأدوية والمستحضرات المغشوشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. الحكومة تكثف الحملات لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات المغشوشة رئيس الوزراء للمحافظين: لا تتهاونوا فى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا رئيس الوزراء يتابع جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة بالاسكندرية التضامن تعلن الكشف على 720 سائق حافلات مدرسية من تعاطى المخدرات خلال 3 أسابيع التموين: إنشاء مستودعات لزيادة مخزون السلع لـ9 أشهر بتوجيهات الرئيس.. فيديو سفارة مصر في طوكيو تشارك في تنظيم زيارة سياحية لمصر عبر تقنية الاتصال المرئي وزيرة الصحة تؤكد: تعزيز النظام الصحى فى مصر يساهم فى مواجهة تداعيات حوادث الطرق التضامن تستجيب لليوم السابع وتدعم الأب حامل ابنه بكرسى متحرك ومساعدة مالية الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم العالى بتعديل اسم معهد في سوهاج "الأطباء" تطالب الصحة بإدراج كورونا سببا للوفاة فى مستخرجات الأحوال المدنية الرى تزيل تعديات على مسطح 495 متر بنهر النيل فى الأقصر الأوقاف تصدر أول كتاب فى سلسلة رؤية للنشء بعنوان "بين الحقيقة والخيال" وزراء النقل والتعاون الدولى والبترول يشهدون توقيع 6 اتفاقيات للسكة الحديد والمترو هيئة المساحة تناقش الموقف التنفيذى لمشروع حصر أملاك الدولة بعدد من المحافظات الأزهر يفتتح فصولا لمحو الأمية بدير الأنبا إبرام بالفيوم.. صور التعليم تستكمل خطة الارتقاء بالمستوى الأكاديمى للمُعلمين داخل المدارس

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