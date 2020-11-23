شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقابات المهنية يطلق قوافل لمساعدة القرى الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد النقابات المهنية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، إطلاق مبادرة قوافل التنمية لمساعدة القرى الأكثر احتياجا تحت مسمى"قوافل المهنيين للتنمية"، تنفيذا لتوجيهات الدولة بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

وأكد بيان اتحاد النقابات المهنية أنه سيتم تنظيم 4 قوافل خلال العام كمرحلة أولى، تهدف إلى إمداد القرى والمجتمعات الأكثر احتياجا بالمتطلبات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والعلاج الطبيعى والزراعة والطب البيطرى.

وأكد خلف الزناتى رئيس الاتحاد ونقيب المعلمين أن المبادرة تأتى بناءً على حرص النقابات المهنية على تقديم واجبها الوطني نحو المجتمع، مشيراً إلى أنه جار الإعداد لإطلاق أول قافلة بقريتى أطفيح وعرب أبو ساعد بجنوب الجيزة.

وأضاف الزناتى إلى أن اتحاد النقابات المهنية يقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية لإعداد وترتيب الإجراءات اللازمة لقوافل المهنيين للتنمية، كما سيتم الاعتماد على كشوف وزارة التضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية، على أن يشارك فى هذه القوافل 1000 نقابي من النقابات المهنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده اليوم بحضور خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد النقابات المهنية ،والدكتور مجدى علام المنسق، الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين.