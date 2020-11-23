شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مرحلة انتقالية 6 أشهر لاستئناف أعمال البناء حتى وضع إطار فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة في مقدمتها إعلان الحكومة ضوابط البناء تمهيدا لبدء تطبيقها، كما أعلن وزير المالية أن مصر تتسلم 1.6 مليار دولار من قرض صندوق النقد فى ديسمبر المقبل، وإيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي 5 سنوات، وإعلان جدول الدوري للموسم المقبل، وتحذير الأرصاد من حالة الطقس.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

نفت مصادر حكومية ما تردد بشأن فرض حظر شامل يوم مباراة الأهلى والزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبلة، مؤكدة أنه لا صحة لهذا الأمر.

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، إنه يتوقع أن تستلم بلاده الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، والبالغة مليار و600 مليون دولار فى ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد المصرى تجاوز توقعات صندوق النقد الدولى.

شهد اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التى سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.

قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن الخبرات المتراكمة التى اكتسبتها الحكومة والبنك المركزى فى إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصرى نموه فى السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذى يسير على مسار هبوطى منذ عام 2016، لافتاً إلى أن الفائض الأولى جاء عند 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح البنك المركزى المصرى فى خفض التضخم من أعلى مستوياته التى تجاوزت 30٪ فى 2017 ووصل المعدل السنوى للتضخم 4.5% فى أكتوبر الماضى.

قررت محكمة جنايات القاهرة "إرهاب"، الموافقة على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقم و1، و2 لسنة 2020 بإدراج المتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا بقوائم الإرهابيين.

كشف مصدر مطلع في العامة للتنمية الصناعية، عن بيع 1500 من كراسات الشروط المتاحة للمجمعات الصناعية المطروحة حاليا للمستثمرين في عدد 7 مجمعات بعدما انتهت فترة سحب الكراسات فى 5 نوفمبر الجارى، وبحسب مصادر فى الهيئة لـ"الخليج 365"، يتم دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين لبدء تخصيص الوحدات الجديدة وعددها 1657 وحدة صناعية، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء فترة سحب الكراسات تقوم الهيئة باستلام الطلبات حتى 12 ديسمبر القادم وبعدها تدرس الهيئة كافة الطلبات وتنتهي منها نفس الشهر.

تواصل لجان الاقتراع استقبالها للناخبين على مدار اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء حتى التاسعة مساء لتبدأ عقب ذلك عمليات الفرز لانتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس النواب، وذلك تحت إشراف 8 آلاف قاضى، وتحسم هذه الجولة 109 مقعد يتنافس عليه 218 مرشح، بإجرائها فى 13 محافظة بعد حسم محافظة البحر الأحمر لمقاعدها الثلاث، ومنها الجيزة بواقع دائرة واحدة وهى البدرشين والمتبقى لها مقعدين، الفيوم، والاسكندرية، و10 محافظات لم تحسم أى دائرة فيهم من الجولة الأولى بهذه المرحلة وهم بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحيرة، مطروح، على أن يتم الفصل فى التظلمين بشأن إجراءات الاقتراع والفرز عقب إعلان الحصر العددى للجان العامة لتعلن الهيئة الوطنية النتيجة النهائية يوم 30 نوفمبر.

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف تجارة الكيف لحماية الشباب من براثن الإدمان من خلال حملات امنية مكبرة استهدفت كبار تجار الصنف والتجزئة، وبلغة الأرقام، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط 3 محاولات لتهريب كميات هائلة من المواد المخدرة بلغت قيمتها المالية ما يقرب من 500 مليون جنيه خلال أسبوع.

نقلت مديرية أمن الجيزة، المتهم الشهير بـ" سفاح الجيزة"، من مقر محبسه بقسم شرطة الهرم، إلى سجن الاستئناف، لاستكمال فترة حبس سنة، ف القضية المتهم بها، بسرقة مصوغات ذهبية من زوجته الطبيبة الصيدلانية بالإسكندرية.

فى أول رد فعل حول ما نشره ”الخليج 365” عن الأب حامل ابنه على الكتف بالمترو فى بث مباشر من خلال تلفزيون الجريدة، تبحث وزارة التضامن الاجتماعى حاليا حالة الآب الذى ظهر، وهو يحمل ابنه على كتفه، فى إحدى محطات مترو الأنفاق وستعلن الوزارة بعد قليل آليات المساعدة للأسرة، فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة الاجتماعى بدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وأيضا مساندة الأسر لرعاية أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة.

فى انتصار جديد للبشرية على فيروس كورونا الذى أصاب الملايين حول العالم، أعلنت جامعة أكسفورد ، بالتعاون مع شركة AstraZeneca plc ، اليوم عن بيانات تجريبية مؤقتة من تجارب المرحلة الثالثة التي تُظهر أن لقاحها المرشح ، ChAdOx1 nCoV-2019 ، فعال في الوقاية من فيروس كورونا ويقدم نسبة عالية مستوى الحماية.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأربعاء 25 نوفمبر 2020 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

وجه النجم المصرى الشكر للاتحاد المصرى، بعد تكريمه قبل عدة أيام، ونشر صلاح صورة وعلق قائلا، "يشرفني حصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر".

أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " قرارها ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " بالإيقاف لمدة خمس سنوات بعدما خرق مدونة الفيفا لقواعد السلوك.

علق عبد المنعم شطة الشهير بكابتن شطة، الرئيس السابق للجنة تطوير الكرة بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم، على قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "كاف" عن مهام عمله لمدة 5 سنوات بسبب الفساد المالى وتغريمه 200 ألف فرانك سويسرى قائلا في مداخلة هاتفية لـ"تليفزيون الخليج 365"، إن أحمد أحمد رئيس الكاف كان يغير المسئولين بالاتحاد لتخوفه منهم، موضحاً أنه ارتكب العديد من مخالفات الفساد وهو ما أكده الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وقع أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادى دجلة، على عقود انتقاله للأهلي بشكل رسمى اليوم الاثنين مقابل 12 مليوناً و500 ألف جنيه دون دخول لاعبين فى الصفقة، بعدما كان الاتفاق الأول ينص على دفع مقابل مادى بخلاف إعارة 2 من لاعبي الأهلي لوادي دجلة، عاد وطلب مسئولو دجلة أن تعقد الصفقة بعيدا عن اللاعبين، على أن يتم حساب قيمة صفقات المعارين حال الاستقرار على ضم أي لاعب بعيدا عن صفقة بيكهام.

أكد مازن مرزق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الدوري الجديد سوف ينطلق 11 ديسمبر المقبل، قائلا، "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

ينشر الخليج 365 جدول مباريات الدور الأول للدورى في الموسم الجديد 2020 / 2021 والذي تم الإعلان عنه اليوم عقب انتهاء مراسم القرعة التي أقيمت في احد فنادق القاهرة الكبرى، وجاءت مباريات الدور الأول.