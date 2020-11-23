بالفيديو.. مجموعات قتالية وقوات تدخل سريع تؤمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
عززت قوات الأمن انتشارها، ليوم الاثنين؛ لتأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب (المرحلة الأولى) وذلك بمشاركة قوات التدخل السريع؛ للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لأي محاولة قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
كما شاركت دوريات النجدة لمتابعة الحالة الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية والشوارع لبث الطمأنينة لدى المواطنين على مدار اليوم.
وفعلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دور الأكمنة الثابتة والمتحركة وتعزيز قوات تأمين المنشآت الحيوية.
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