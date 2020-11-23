محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إدراج جماعة الأخوان الإرهابية بأكملها، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات. كما قررت المحكمة إدراج 28 عنصرًا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين. وضمت الأسماء على قوائم الإرهابيين: "عبدالمنعم أبوالفتوح، محمد الباقر، علاء عبدالفتاح، الحسن خيرت الشاطر، أحمد أبوبركة، محمد القصاص، أحمد عبدالهادي، محمود فتحي، أسامه سليمان، إبراهيم عطا، طارق السلكاوي، محمود عامر، عبدالفضيل مبروك، محمود أبوطالب، سلمان حمادة، عبدالجليل أبازيد، أحمد سامي، محمد شحاته، مصطفى حجازي، محمد عمرو، عبدالرازق المليجى، محمد مبروك، أيمن رشاد، حسن البرنس، محمد أبوالسعود، عبده حسونه، أحمد نصر، ومصطفى أشرف"، على قائمة الإرهابيين.

كانت هذه تفاصيل خبر الجنايات تدرج الإخوان بأكملها و28 شخصًا بينهم علاء عبدالفتاح على قوائم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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