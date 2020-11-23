وفاة أمين صندوق "اتحاد كتاب مصر" متأثرًا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين، الكاتب إيهاب الورداني أمين صندوق اتحاد كتاب مصر، عن عمر يناهز الـ63 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا.
ونعى الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الكاتب الراحل في بيان جاء نصه كالتالي: "كان رحمه الله مثالًا يحتذى به في التفاني والتواضع وإنكار الذات والدفاع عن الحق وخدمة الكتاب والأدباء، وسيقام تأبين له باسم الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وباسم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وباسم النقابة الفرعية لاتحاد كتاب وسط الدلتا، وسيعلن عن موعد كل تأبين في حينه.
والورداني كاتب وناقد أدبي وشاعر صدر له عدة مؤلفات ومنها "ثمة حارس يفزعه الوقت" هيئة الكتاب، "العجز والرؤية "قراءة تحليللة في الخطاب الأدبي الأن"، "على باب ناعسة"، "الإرث"، "أحمل وطنًا يشبهني"، "الرجفة والجمر" وغيرها من الأعمال الأدبية.
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