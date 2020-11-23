السيسي يستقبل رئيس شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، ستيفان ريتشارد رئيس شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكبار مسئولي الشركة في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة "أورانج العالمية" في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الرئيس في هذا السياق تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة "أورانج" وغيرها من الشركات الفرنسية، في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والخبرات المتميزة للشركات الفرنسية بكافة المجالات، أخذًا في الاعتبار عملية التنمية الشاملة الحالية في مصر، وما يصاحبها من تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمى، والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، خاصة في نظم إدارة المنشآت والمدن الجديدة.
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