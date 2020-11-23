"القراء": قرار وزير الأوقاف برفع مبلغ دعم المعاشات أثلج صدور أهل القرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت نقابة القراء، أن قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برفع دعم المعاشات إلى 400 ألف جنيه سنويا، أثلج صدور أهل القرآن على مستوى الجمهورية.

وأعرب الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، عن سعادته بقرار وزير الأوقاف، قائلا: (من لم يشكر الناس لم يشكر الله)، موجها الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف حشاد، أن وزير الأوقاف قدم التهنئة لمجلس الإدارة الجديد لنقابة القراء، ودعا للجميع بالتوفيق، وزف لنا البشرى برفع دعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويا، مما أثلج صدور أهل القرآن جميعا وأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال الشيخ محمود الخشت-نائب نقيب القراء، إن قرار رفع الدعم المقدم لنقابة القراء كان له أكبر الأثر فى رفع الروح المعنوية لدى جميع أعضاء مجلس إدارة نقابة القراء وكذا أصحاب المعاشات بجميع أنحاء الجمهورية.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، اجتماعا مع المجلس الجديد لنقابة القراء، بعد انتهاء الانتخابات التي أجريت على مقعد مجلس الإدارة.

وقرر وزير الأوقاف، رفع المبلغ المخصص لدعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويا.