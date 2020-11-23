"اتصالات مصر" تشارك في معرض "Cairo ICT" بشعار "كن متصلاً أينما كنت"

محمد اسماعيل - القاهرة - متولي: اتصالات مصر تقدم آليات التحول الرقمي لمواكبة توجه الدولة ومساعدة جميع القطاعات لاستمرارية العمل والصحة والتعليم عن بعد

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تشارك شركة "اتصالات مصر" في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو "آى سى تى 2020" في دورته الــ24 تحت شعار «The Big Reset»؛ ليعكس البداية الجديدة للعالم بعد التغير في الوضع المحلي والدولي وتحديات جائحة فيروس "كورونا المستجد".

يقام المعرض هذا العام في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الحالي تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب حضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومة.

وخلال زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي –رئيس الوزراء– لجناح "اتصالات مصر" بالمعرض، عرض المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات مصر"، استراتيجية "اتصالات مصر" لمواكبة توجه الدولة من خلال تقديم: "آليات التحول الرقمي، ومساعدة جميع القطاعات لاستمرارية العمل والصحة والتعليم عن بعد".

وخلال فعاليات معرض "Cairo ICT"، شارك المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات مصر" في الجلسة الافتتاحية للمعرض بعنوان: "فرص وتحديات التحول الرقمي". وعلق على مشاركة الشركة المتميزة هذا العام قائلاً: "سعداء بالمشاركة في معرض "Cairo ICT"، والذي يعد من أكبر معارض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إقليميًا خاصة في ظل التحديات التي واجهت إقامته هذا العام".

وأوضح متولي: "نعمل في "اتصالات مصر" وفق استراتيجية مترابطة؛ لتنمية كافة القطاعات من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي كافة احتياجات عملائنا من شركات وأفراد ومؤسسات حكومية من خلال أربعة محاور رئيسية:

المحور الأول:

تضمن حلول المدن الذكية التي ساهمت في تعزيز البنية التحتية؛ لتصبح العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة يتم تخطيطها وبناؤها على أسس المدن الذكية.

المحور الثاني:

ركز على تصميم وبناء وربط مراكز البيانات داخل القطاعات الاستراتيجية والحكومية.

المحور الثالث:

يقدم نظم إدارة مشروعات التحول الرقمي من خلال إتاحة نظم إدارة التعليم وتوفير المحتوى التعليمي لجميع مراحل التعليم الأساسي والعالي وتوفير المحتوي للتطبيقات الصحية.

المحور الرابع:

اهتم بتقديم نظم تشغيل الإدارات والتعليم عن بعد داخل الجهات الحكومية والشركات والمدارس من خلال مجموعة متنوعة من الباقات التي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة.

وأضاف متولي أن حصول الشركة على مجموعة ترددات جديدة، جاء في إطار سعينا الدائم؛ لتقديم أفضل وأحدث خدمات الاتصالات ونقل البيانات من خلال العمل المستمر على تحسين وتطوير شبكتنا من خلال سعينا؛ لنقل التجارب الناجحة عالميًا للسوق المصري، لنحافظ على كوننا أقوى شبكة في مصر، وهو ما جاء متماشيا مع شعارنا الجديد: "أقوى بكتير".

ونستهدف ضخ استثمارات جديدة بنحو من 5 مليارات جنيه خلال 2021 للاستمرار في تحسين وتطوير خدماتنا، ودعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ما يعكس إيماننا بصلابة الاقتصاد المصري وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة به".

تعرض "اتصالات مصر" في جناحها عددًا من أحدث التقنيات تحت شعار: "كن متصلاً أينما كنت". تميزت تلك التقنيات بإحداث طفرة في عالم التحول الرقمي بما يتواكب مع التطورات التي طرأت على أجوه الحياة المختلفة خاصة مع انتشار فيروس "كورونا". وانقسم الجناح إلى ثلاثة أقسام مختلفة:

القسم الأول:

وفيه تم عرض نموذج حي للخدمات المقدمة داخل المدن الذكية من بينها تطبيق الهواتف المحمولة الذي يتيح للمواطن الاستفادة بالخدمات ودفع قيمتها وتقديم الشكاوى والاقتراحات، فضلا عن مركز الإدارة والتحكم الذي يعتبر عقل المدينة، حيث يستقبل شكاوى المواطنين؛ ليتم توجيه المختصين بحلها بصورة إلكترونية، وأخيرا العدادات الذكية الخاصة بالاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياه والغاز والمتصلة بمركز الإدارة والتحكم، وعدادات ذكية تنظم الخدمات العامة مثل الاصطفاف وإضاءة الطرق واللوحات الإعلانية وإدارة المخلفات.

القسم الثاني:

وفيه تم استعراض خدمات القيمة المضافة ومنصات اتصالات مصر التي تسعى من خلالها إلى منح عملائها خدمات متكاملة تلبي كافة احتياجاتهم بأفضل الأسعار، وتوفير كل ما هو متميز في مجال الترفيه، ولعل أبرز تلك المنصات هي تطبيق "ماي اتصالات" الذي يمكن العملاء من التحكم في أنظمة التشغيل الخاصة بهم بسهولة في أي وقت.

وفي مجال التسوق والدفع الإلكتروني، يمكن تطبيق "اتصالات Cash" العملاء من تحويل وسحب وإيداع الأموال ودفع الفواتير والشراء والتبرع عبر الإنترنت.

وتقدم "اتصالات E-Shop" مجموعة من الخطوط والأجهزة والإكسسوار.

وفي مجال الترفيه، تقدم "اتصالات TV" مكتبة كبيرة ومتميزة تتوافق مع مختلف الأذواق والفئات العمرية.

أما "اتصالات Music" فتعمل على تطوير المشهد الثقافي والفنّي.

وأخيرًا تمنح خدمات الـ"Triple Play" العملاء تجربة مميزة من خلال باقة موحدة لخدمات الإنترنت والتليفزيون والتليفون الأرضي.

القسم الثالث:

وفيه تم توضيح أهم الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، ومن بينها "B-Ahead" المعد خصيصًا لخدمة رواد الأعمال والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق "اتصالات Business"، إضافة إلى "E-Access" التي تتيح حزمة من الباقات الجديدة؛ لتمكن العملاء من العمل أو الدراسة من أي مكان وفي أي وقت باستخدام تطبيقات جوجل وميكروسوفت، فضلا عن مراكز البيانات والسحابة الإلكترونية التي تسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وتوفير جودة أفضل للخدمات بأعلى معدلات الأمان، إلى جانب توفير خدمات الرسائل الإعلانية.

يذكر أن معرض "Cairo ICT"، هو الحدث السنوي الإقليمي لقطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا، ويعد الحدث الأهم في مصر، حيث أصبح مظلة تجتمع تحتها وزارت مصر الحكومية التي تعمل على تقديم خدماتها إلكترونية؛ للتيسير على المواطنين وتحقيق التحول الرقمي، كما يشهد الحدث أكبر تجمع للشركات التكنولوجية المصرية والعالمية، سواء بقطاعات النقل الذكي والمدن الذكية والشمول المالي والحلول التكنولوجية.​