منخفض جوي 3 أيام.. الحكومة تنشر فيديو لحالة عدم الاستقرار الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بموقع فيس بوك، مقطع فيديو عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء.

وشمل الفيديو وصفًا للحالة الجوية، حيث تشهد البلاد منخفضًا جويًا بداية من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كما تشهد معظم المناطق سقوط أمطار، حيث تكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تكون رعدية أحيانًا.

وعن القاهرة فمن المتوقع أن تشهد أمطارًا متوسطة الشدة، وكذلك شمال الصعيد من المتوقع أن تشهد أمطارًا متوسطة أيضًا.

وجاءت خرائط سقوط الأمطار موضحة في الفيديو على النحو التالي: