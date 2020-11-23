شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنعى الزميل محمد محمود رضوان مراسل الإسماعيلية بعد وفاته متأثرا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفى الزميل محمد محمود رضوان الجبلاوي، مراسل «المصري اليوم» بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالمستشفى الجامعي بالمحافظة إثر إصابته بفيروس «كورونا».
الفقيد التحق بقسم محافظات «المصري اليوم» منذ بداية تأسيس الجريدة، وأسهم بمجهود متميز في تغطية محافظات القناة وسيناء، كما تميز في ملف حفر قناة السويس الجديدة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
و«المصري اليوم» إذ تنعى الفقيد إلى أسرته وزملائه تتوجه بخالص الدعاء للزميل، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.
ونعت نقابة الصحفيين الزميل الراحل، وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو المجلس، إن «رضوان» ترك بصمة في عالم الصحافة، يعرفها الجميع، خاصة في السنوات الأخيرة، بعد تفوقه في تقديم قصص متميزة عن الملفات القومية.
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