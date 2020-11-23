شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبدالدايم تناقش مع كرم جبر «الاستراتيجية الثقافية الكبرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن الوزارة ستطلق العديد من المشروعات والمبادرات ضمن الاستراتيجية الثقافية الكبرى التي تعمل عليها الدولة لعام 2021، في غضون الأيام القادمة وتتضمن أنشطة ثقافية وفنية غير مسبوقة تتماشى مع مختلف الظروف في ظل جائحة كورونا.

أعرب الوزيرة، خلال لقائها الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن ترحيبها بمشاركة المجلس في الترويج الإعلامى للاستراتيجية، مؤكدة أهمية دوره في الترويج للمشروعات الثقافية التي تمثلها الدولة، التي تهدف إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

أكد كرم جبر أهمية المبادرات التي ستعلن عنها الوزارة، وقال إن برامج الوزارة ستسهم إلى حد كبير في ترسيخ الوعي خصوصاً بين فئات الشباب والمساهمة في التوسع لاكتشاف المبدعين والنابغين، وإحياء الإبداع في مختلف المجالات الفنية والثقافية، ودعم روح الإنتماء التي جسدتها مختلف الفنون.