شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات «مستقبل وطن» المنيا ترصد إقبال الناخبين في إعادة انتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت غرفة العمليات التي شكلها حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا أعمالها، صباح الاثنين، لمتابعة سير انتخابات جولة الاعادة الخاصة بمجلس النواب، برئاسة النائب زين الاطناوى امين التنظيم بالمحافظة، ووليد عبدالقوى امين مساعد تنظيم المحافظة.

ورصدت غرفة العمليات اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في اليوم الأول لجولة الاعادة من انتخابات مجلس النواب على اللجان الانتخابية بالدوائر الخمسة بالمحافظة، ومن المتوقع أن تشهد اللجان الانتخابية خلال الساعات المقبلة إقبال كثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأكدت «غرفة العمليات» أن كافة الكوادر الحزبية التابعة لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، متواجدة أمام اللجان لمساعدة الناخبين وتذليل أي عقبات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفى المنيا تجرى جولة الاعادة على ١٥ مقعد، داخل ٤٧٤ مركز انتخابي و١٠٢١ لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و236 ألف و267 ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.