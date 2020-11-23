شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصاد المنزلي بالمنوفية» تناقش مناهضة العنف والتحرش في الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز الاستشارات الأسرية بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، ندوة حول مناهضة العنف والتحرش. وأشارت الدكتورة فاطمة حسان دوام منسق قسم مناهضة العنف والتحرش بوحدة الاستشارات الأسرية بالكلية، في كلمتها إلي أن مفهوم التحرش الجنسي هو أي قول أو فعل غير مرحب به يعتدي على خصوصية الفرد أو جسده أو مشاعره، ويشعر الفرد بعدم الأمان أو الراحة أو التهديد أو بعدم الاحترام أو الصدمة والإهانة والخوف أو الاستغلال.

أشارت الندوة إلى أن هناك أسباب كثيرة للتحرش، أهمها أنه عادة ما يتجاهل الناس في الشارع حدوث التحرش ولا يتصدون له، وفي بعض الأحيان ويدافعون عن المتحرش أو يقومون هم بالتحرش، ما أدى إلى غياب العواقب القانونية والاجتماعية على المتحرشين، ويساعدهم على الإفلات وتكرار فعلتهم.

أوصت الندوة، بعدم التسامح بأي شكل من الأشكال مع أفعال التحرش الجنسي سواء كانت بالكلام أو الإشارة أو الفعل، التأكيد على أن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون وضمان تفعيل القانون إبلاغ الشرطة بالجرائم التحرش، وتدخل بأي شكل من الأشكال قدر المستطاع حال حدوث جريمه تحرش.

وحضر الفاعليات وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من الطلاب وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.