شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار غزيرة على بعض المناطق الثلاثاء.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الثلاثاء، أمطار متوسطة بفرصة سقوط ( 60 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية – السلوم- رشيد – بلطيم)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الضبعة – مطروح – سيدي عبدالرحمن ) ( 60 % تقريباً )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ).

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 25، 1 – 75، 1 والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «24- 14»، الإسكندرية «22 – 15»، قنا «26- 13»، الأقصر «27– 12»، أسوان «28 – 14» .