شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسؤولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بتنفيذ حزمة من التعليمات في مقدمتها متابعه الإجراءات المتخذة لمواجهة تقلبات الطقس والتغيرات المناخية المتوقع أن ينتج عنها هطول السيول من خلال التأكيد على جاهزية جميع الجهات التي شاركت في المشروع التدريبى العملى صقر 68 خلال الشهر الجارى، خاصة مراجعة المخرات بإجمالى 36 مخرا صناعيا في المناطق السكنية الواقعة على مرتفعات جبلية، بجانب تنفيذ أعمال التطهير والتسليك لبلوعات وشبكات الصرف الصحي بالشوارع والميادين الرئيسية داخل المدن، بالتنسيق مع مديرية الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى التأكيد على سلامة أعمده الكهرباء وعزلها وتغطية الفتحات بالتعاون بين المحليات وقطاع كهرباء أسوان.

وشدد المحافظ، عقب اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على ضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بدواوين العمل الحكومية داخل المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وكذا المديريات الخدمية، علاوة على الأسواق ودور العبادة والمدارس والكليات، فضلاً عن التأكيد على جاهزية المستشفيات وانتظام عمل الأطقم الطبية، مع توافر الأدوية والمستلزمات العلاجية بالصيدليات.

وجه اللواء أشرف عطية بتكثيف شن الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات والمؤسسات الخاصه ببيع وتداول المستلزمات العلاجية من أدوية ومستحضرات وخلافه للتفتيش على منتهي الصلاحية منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مكلفاً بإستمرار تفعيل الخط الساخن بغرف الأزمات والكوارث بالمراكز والمدن والمديريات والهيئات والشركات وجميع الجهات المعاونة للتواصل مع المواطنين، واستقبال الشكاوى وإبلاغها للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بالمحافظة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد عطية، قيام رؤساء المراكز والمدن بمتابعة ملفي التصالح والتقنين وحث المواطنين على سرعه التوجه للمراكز التكنولوجية وإنهاء إجراءاتهم الخاصه بذلك لضمان الحفاظ على حقوقهم، وأيضاً على أملاك الدولة بالشكل القانونى والضوابط المنظمة، موجهاً بالمرور الميدانى المستمر لرؤساء المراكز والمدن للمتابعه والمنع الكامل لأي شروع في بناء مخالف على الأراضي الزراعية من المواطنين، وإجراء الإزالة الفورية للبناء المخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المتعديين، فضلاً عن السماح للمواطنين باستكمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص مسبقة، بشرط ألا يتجاوز إرتفاع البناء عن 4 أدوار بشكل مؤقت حتى صدور الاشتراطات الجديدة.