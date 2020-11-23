شكرا لقرائتكم خبر عن متحف النوبة يستقبل الزائرين بالمجان في الذكرى 23 لافتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتح متحف النوبة بمدينة أسوان، الاثنين، أبوابه بالمجان للزائرين سواء مصريين أو أجانب مقيمين، تزامنا مع مرور 23 عاما على افتتاح المتحف.

وأكد الدكتور حسنى عبدالدايم، مدير متحف النوبة، أنه بمناسبة مرور 23 عام على افتتاح متحف النوبة بأسوان والذى كان يوم 23 نوفمبر 1997 تم تنظيم احتفالية بهذه المناسبة ودخول الزائرين سواء المصريين أو الأجانب المقيمين بالمجان على مدار اليوم من الساعة ٩ صباحاً وحتى ٥ مساءً.

وأضاف أن المتحف تم تشييده على مساحة تصل إلى 50 ألف م2، منها 7 آلاف م2 مخصصة لقاعة العرض، وباقى المساحة مقسمة بين العرض الخارجي، ومعامل الترميم، والمخازن، موضحاً أن المتحف يعرض مجموعات أثرية ووثائق حتى العصر الإسلامى، فضلًا عن العرض الذي يوضح الملامح الجغرافية والاجتماعية والحضارية للمنطقة.