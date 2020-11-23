شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات بطولة الجامعات لتنس الطاولة بصالة هيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت فعاليات بطولة الجامعة المصرية لتنس الطاولة، الاثنين، ضمن ملتقى بطولة الملاحة الرياضية التى تستضيفها جامعة قناة السويس بمشاركة 23 جامعة. وأقيمت البطولة بالصالة المغطاة رقم 2 التابعة لهيئة قناة السويس بعد موافقة الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على استضافة الهيئة للمنافسات. واكد دكتور احمد زكى رئيس جامعة قناة السويس ان البطولة فرصة لتلاقى اكثر من 300 طالب وطالبة من مختلف جامعات مصر فى منافسات رياضية قوية تخضع لأشراف الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات. وقال رئيس الجامعة إن المنافسات مستمرة على كل الاصعدة فى بطولة الملاحة الرياضة بجانب تنس الطاولة وسيتم اعلان النتائج اولا بأول وتسليم الجوائز. من ناحيته قرر دكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تخصيص اتوبيسات لنقل الطلاب من والى الصالة المغطاه تحت اشراف دكتور محمد غنيم نسق الانشطة الطلابية بالجامعة وعبدالله عامر مدير رعاية الشباب بالجامعة. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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