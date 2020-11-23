شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وعلاء عبدالفتاح و 26 آخرين على قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 264 (تابع) الصادر في 23 نوفمبر 2020، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة. ونص القرار على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 28 آخرين على قائمة الإرهاب منهم: عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادي السابق بالجماعة، وعلاء عبدالفتاح، الناشط السياسي، والحسن خيرت الشاطر، ابن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان. by الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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