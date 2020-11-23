شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز الداخلة يتفقد ثاني مشروع للاستزراع السمكي بقرية الهنداو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة في الوادى الجديد، مشروع الاستزراع السمكى الثانى بقرية الهنداو لمتابعة سير العمل، حيث أشاد بالمشروع باعتباره ثانى مشروع للاستزراع السمكى يتم تنفيذه بقرية الهنداو، مما يسهم في توفير أسماك طازجة بأسعار مخفضة كمنتج محلى نظيف لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الاسماك الطازجة طوال العام إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

ووجه رئيس مركز الداخلة بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات لإنشاء مثل هذه المشروعات التي تعد من المشروعات التنموية الناجحة والتى تسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،بالاضافة إلى سرعة توفير المنتج بمنفذ الوحدة المحلية لقرية الهنداو ومنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة.