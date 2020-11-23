شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا لرئيس الوزراء: وضعنا خطة شاملة استعدادا لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة وضعت خطة شاملة استعداداً لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، حيث تم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخر طبيعي و22 صناعي، ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية.

جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك متابعة إجراءات مواجهة السيول والامطار الغزيرة والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية.

واستعرض المحافظ، خلال حديثه مع رئيس الوزراء عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة استعداداً لمواجهة مخاطر السيول بالتنسيق مع كافة الجهات، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للاماكن التي يتوقع حدوث أي ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، مع الالتزام الكامل بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من حدوث موجه ثانيه من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين.

كما أشار المحافظ إلى انه تمت مراجعة كافة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة لكسح وسحب المياه ومدى جاهزيتها، ودراسة انشاء مجاري صناعية، ومخرات للسيول وخاصة في مناطق تكدس مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول، على أن يتم اعداد تقرير دوري يرسل لإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة كل 15 يوم، يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

كما استعرض المحافظ موقف استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية، وتشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات، وتوفير وزيادة المخزون الاستراتيجي من الادوية الخاصة ببروتوكولات العلاج، والمستلزمات الوقائية، وتدريب الكوادر البشرية وعمل منظومة معامل على مستوى الجمهورية، وتوفير أجهزة الاشعة المقطعية ورفع كفاءة مستشفيات العزل والفرز (صدر وحميات)، بالإضافة إلى توفير اللقاحات المعتمدة من الوزارة، كما يتم تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى رش وتعقيم اللجان الخاصة بانتخابات الإعادة لمجلس النواب، قبل وبعد عملية التصويت.