شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: مراجعة أرصدة المستلزمات الطبية الخاصة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة مراجعة أرصدة المستلزمات الطبية والأدوية للتأكد من توافرها خاصة التي تخص فيروس كورونا، مع تكثيف الحملات على الصيدليات لمواجهة ظاهرة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية المغشوشة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة وعدد من مديري عموم الجهاز التنفيذي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الملفات، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ ومحمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، حيث وجه المحافظ باستمرار وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير والمتابعة المستمرة على المستشفيات والوحدات الصحية.

كما كلف رؤساء المراكز بالتواصل المستمر مع المواطنين على الواقع ومتابعة الشكاوى الواردة عبر الخطوط الساخنة والعمل على سرعة حلها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بكل مركز وإعداد تقرير عن الموقف التنفيذي لها، خاصة مشروعات الظهير الزراعي بالقري للتعاون مع المنتفعين وتذليل كافة العقبات أمام المتعثرين، وتكثيف حملات الرقابة على المخابز والأسواق للتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومطابقتها للأسعار.

كما وجه المحافظ بحصر مخالفات البناء أولا بأول، سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها والتعامل معها بالإجراءات القانونية في المهد لمنع تكرار أي بناء عشوائي مرة أخرى، وسرعة إنهاء إجراءات التقنين لتسليم العقود المعتمدة للمواطنين، والانتهاء من عرض الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الجادين في التنفيذ.