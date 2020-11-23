شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس توقع برتوكولا جديدا مع وكالة يابانية في مجال الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة عين شمس، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، يهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة التعاون بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية وبخاصة في ظل أزمة وباء COVID-19، ويشمل التعاون مجالات العلاج والرعاية الصحية وتبادل الخبرات الطبية وغيرها.

وأعقب توقيع البروتوكول جولة تفقدية لوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش الجامعي، والتي تعد رائدة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مشروع تطوير البنية التحتية وتجهيز الوحدتين إنشائياً وفق أحدث النظم والمعايير العالمية قد بدأ بدعم من البنك الأهلي بمبلغ ٢٠ مليون جنيه ثم بدأت مرحلة التجهيزات حيث كان للدعم الكبير والمتابعة المستمرة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الإنتهاء من تجهيز الرعاية الأثر الأكبر في إنجاز أعمال التطوير والتجهيز للوحدة بكل المعدات والأجهزة الحديثة في وقت مناسب حيث اشتملت على أحدث أجهزة التنفس الصناعي التداخلية وغير التداخلية وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وأجهزة غسيل كلوي وأجهزة أكسجة الدم خارج الرئة (ECMO) وغيرها وبمساهمة من صندوق تحيا مصر بقيمة إجمالية بلغت ٢٨ ونصف مليون جنيه.

وساهمت مؤسسة الجايكا في تطوير وحدة مناظير الشعب الهوائية وتزويدها بستة مناظير حديثة منها منظار موجات صوتيه للشعب الهوائية (EBUS) تعد من أحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص مختلف الأمراض الصدرية بقيمة إجمالية بلغت ٧ مليون جنيه.

وتفقد الحضور آخر التطورات والمستجدات بوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش والتي تضم وحدة مناظير الشعب الهوائية ووحدة الرعاية المركزة ووحده التعليم الطبي المستمر والتي تضم مكتبة إلكترونية ومعمل المحاكاة لتدريب الأطباء على مناظير الصدر بمختلف أنواعها وتدريبهم على فنيات الرعاية المركزة بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية.

وحضر البروتوكول الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، أمين عام صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والتموين الطبي، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، مستشار مؤسسة الجايكا.