شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: ارتفاع استخدام أصحاب المعاشات للصراف الآلي إلى 60% خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في حلقة نقاشية تحت عنوان «إطلاق العنان للاقتصاد الرقمي من خلال التغييراتالتنظيمية» علي هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا المالية والشمول المالي «كايرو آي سي تي»، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأكدت نيفين القباج أن الاقتصاد غير الرسمي مشكلة كبيرة تواجه الدولة، حيث إن هذه المشكلة أدت إلي وجود العمالة غير المنتظمة، وهو ماسيؤثر علي الاقتصاد، خاصة أنه يعد اقتصادًا موازيًا للاقتصاد الرسمي ويحدث به هدرًا كبيرًا.

وأضافت وزيرة التضامن أن الشمول المالي للأسر الأولي بالرعاية سيحدث نقلة كبيرة، خاصة أن هذه الثقافة ليست متواجدةلديهم،لأنهم يعانون من مشكلات تتعلق بالثقافة المالية.

وأشارت نيفين القباج إلي أن الوزارة علي علاقة وثيقة بوزارة الاتصالات والبنك المركزي لتنفيذ الشمول المالي للأولي بالرعاية، خاصة أن هناك ١٦ مليون مواطن مرتبطون بالتأمينات، و١٠ ملايين مواطن من أصحاب المعاشات ، و٦ ملايين مواطن يحصلون علي دعم نقدي.

واوضحت وزيرة التضامن أن شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات لهم دور مهم في الشمول المالي، مشددة علي أنه خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حدث نجاح كبير في إطار الوعي الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة استخدام أصحاب المعاشات لماكينات الصراف الآلي من ٢٨٪؜ إلي ٦٠٪؜ .