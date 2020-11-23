مصادر: لا صحة لفرض حظر يوم لقاء القمة والوزارات المعنية تتابع تأمين المباراة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مصادر حكومية ما تردد بشأن فرض حظر شامل يوم مباراة الأهلى والزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبلة، مؤكدة أنه لا صحة لهذا الأمر
وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيكون هناك تكثيف وتواجد أمنى خلال المباراة، ولكن لا صحة لفرض حظر شامل.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء يتابع على مدار الساعة مع الوزارات المعنية الاستعدادات لمباراة القمة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية تتابع الاستعدادات اللازمة للمباراة وتأمينها.
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