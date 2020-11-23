شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايات تعيد إدراج جماعة الإخوان بقائمة "الكيانات الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة جنايات القاهرة "إرهاب"، إعادة إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، كما وافقت المحكمة على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقم و1، و2 لسنة 2020 بإدراج المتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بقوائم الإرهابيين.

وجاء بقرار الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية كلا من المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة قانونًا، وعلى المواد 1/أ، ب، ج، د، و2، و3، و6، و12/1، و13، و18، و23/1، و30، و31، و34، من القانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

وكانت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعدت قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة.

وتضمنت القائمة أسماء الكيانات الإرهابية المدرجة فى مصر والبالغ عددها 8 كيانات كل من جماعة الإخوان والمدرجة ككيان إرهابى بناء على الحكم الصادر فى القضية رقم 653 لسنة 2014 المنشور فى الوقائع المصرية بالعدد (114) صادر بتاريخ 18 مايو 2017، وجماعة طلائع حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والمدرجة بناء على الحكم الصادر فى قضية رقم 760 لسنة 2017 الوقائع المصرية العدد (139) تابع (أ) صادر بتاريخ 20 يونيو 2018.

بالإضافة إلى إدراج حركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين ككيانات إرهابية بناء على الحكم الصادر فى قضية رقم 420 لسنة 2017 الوقائع المصرية العدد (139) صادر بتاريخ 20 يونيو 2018، كما أدرجت الجماعة الإسلامية ككيان إرهابى بناء على الحكم الصادر فى قضية رقم 1367 لسنة 2018 الوقائع المصرية العدد (254) صادر بتاريخ 11 نوفمبر 2018، وأدرجت جماعة ولاية سيناء ككيان إرهابى بناء على الحكم الصادر فى قضية رقم 79 لسنة 2017 الوقائع المصرية العدد (52) صادر بتاريخ 4 مارس 2018، وأدرجت الجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح ككيان إرهابى بناء على الحكم الصادر فى قضية رقم 239 لسنة 2015 الوقائع المصرية العدد (125) صادر بتاريخ 31 مايو 2017.

كما أدرجت الجماعة التكفيرية التى كان يتزعمها المتوفى محمد سلامة محمود على ككيان إرهابى بناء على الحكم الصادر فى قضية رقم 513 لسنة 2016 الوقائع المصرية العدد (125) صادر بتاريخ 31 مايو 2017، وأدرجت جماعة أنصار بيت المقدس ككيان إرهابى بناء على الحكم الصادر فى قضية رقم 423 لسنة 2013 الوقائع المصرية العدد (269) بتاريخ 1 ديسمبر 2019.