الحبس سنة مع الشغل لأب بتهمة قتل نجله في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم " طارق.م"، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بقتل نجله عمداً بالتجمع الخامس.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وإسلام عاشور

وأسندت النيابة العامة للمتهم " طارق. م"، عاطل، تهمة قتل المجني عليه نجله الطفل "م. طارق"، عمداً مع سبق الإصرار على ذلك، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، فاصطحابه لخارج مسكنه وتوجه به إلى المكان الذي أيقن به سهولة قتله، مستغلاً حداثة سنه وعدم قدرته على مقاومته، ووضع يده على فمه وانفه مانعاً تنفسه، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.