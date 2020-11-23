محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الحقائب بأسلوب الخطف. تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها متعلقاتها الشخصية ولاذا بالفرار. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين -مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين (بأسلوب الخطف) باستخدام الدراجة البخارية، كما أقرا بارتكابهم (3 حوادث سرقة) بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمان واتهموهما بالسرقة . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 حوادث .. أمن القاهرة يضبط عصابة لسرقة حقائب السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.