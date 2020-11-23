"رجل الأمن القوي الأمين".. نـدوة تثقيفيـة لطلبـة كليـة الشـرطة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة ندوة دينية تثقيفية لطلبة السنة الرابعة بكلية الشرطة، حاضر فيها الداعية الإسلامي مصطفى حسني، في إطار الحرص على نشر الفكر المستنير والوعي السليم لمفاهيم الدين الإسلامي الحنيف في نفوس طلبة كلية الشرطة ضمن البرنامج الثقافي لأكاديمية الشرطة في العام الدراسي الحالي 2020-2021 م .

ودارت الندوة حول موضوع "رجل الأمن القوي الأمين" كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية والركائز الأساسية للأداء الأمني المتمثلة في خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم مع التحلّي بحُسن الخُلق، وتوضيح مدى أهمية رسالة الأمن بث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

وقد أعقب تناول محاور الندوة فتح باب المُناقشة مع طلبة الكلية وتم الرد على تساؤلات واستفسارات بعض الطلبة فيما يتعلق بموضوع الندوة.