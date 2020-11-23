يتعاطى المخدرات.. تفاصيل اتهام عامل باغتصاب ربة منزل في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل اتهام ربة منزل لعامل باغتصابها بالإكراه داخل منزلها.

وقالت المجني عليها "ع. م" 27 سنة، إن المتهم "س. ا" عامل، اعتاد التحرش بها استغلالا لعيشها بمفردها مع والدتها وتدخل الجيران عدة مرات لمنعه من التعرض لها.

وأضافت أنه يوم الواقعة، خرجت والدتها لشراء احتياجات المنزل، وفوجئت بطرق أحد الأشخاص على الباب، وفور فتحه دفعها المتهم بقوة على الأرض وانهال عليها بالضرب ثم اعتدى عليها جنسيا بالإكراه وهددها بالإيذاء حال إبلاغها الشرطة وفر هاربا.

وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التي كشفت اتهام المتهم في قضيتي تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وإدانته بقضية تعاطي وقضى عقوبة السجن ثم خرج للعمل بأحد المصانع.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان اعتداء المتهم جنسيا على المجني عليها من عدمه، وما بها من إصابات جراء الاعتداء عليها بالضرب.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.