نجار يقتل صديقه لسرقة دراجة النارية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة ملقاه بالطريق بنطاق محافظة دمياط، وتبين بأن صديقه وراء ارتكاب الواقعة لسرقة دراجة النارية ومتعلقاته.

كان قسم شرطة دمياط، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص مجهول بجانب الطريق (دمياط-بورسعيد) دائرة المركز.

وتم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي توصلت تحرياته إلى تحديد شخصية المجني عليه "نجار" 20 سنة، مقيم دائرة المركز" وأن وراء ارتكاب الواقعة نجار 24 سنة له معلومات جنائية مقيم بذات الناحية محل إقامة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه , بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله مع المجنى عليه بإحدى ورش الموبيليا ونظراً لعلمه بامتلاكه لدراجة نارية عقد العزم على التخلص منه وسرقة الدراجة .

وفى سبيل تنفيذ مخططة قام باستدراجه ومقابلته بمكان العثور واستقل الدراجة رفقته وعقب ذلك تعدى عليه بالضرب بأجنة حديدية "أعدها مسبقاً" واستولى على الدراجة وهاتفين محمول ومبلغ 50 جنيه وقام ببيع الدراجة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.