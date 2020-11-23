"الأمن العام": ضبط نجار بتهمة قتل مسنه لسرقة 300 جنيه في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط نجار قتل مسنه لسرقة 300 جنيه في الإسكندرية داخل مسكنه.

تلقى قسم محرم بك بلاغًا بالعثور على جثة 87 سنة بالمعاش، بالشقة محل إقامته بعقار بدائرة القسم وسرقة مبلغ 300 جنيه من داخل حافظة نقوده.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجار له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة تردده على المجنى عليه منذ حوالى خمسة أشهر للقيام ببعض أعمال النجارة بمسكنه وعلمه بإقامته وزوجته بمفردهما فعقد العزم على سرقتهما .

وأضاف المتهم بقيامه بتاريخ الواقعة بالتوجه للشقة محل إقامة المجني عليه ولدى فتحه الباب قام بدفعه أرضاً والتعدي عليه بالضرب على رأسه بقطعة خشبية فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى على مبلغ 300 جنيه من داخل حافظة نقوده وهرب وتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.