سقوط منتحل صفة موظف بالشهر العقاري للنصب على المواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على منتحل صفة موظف بالشهر العقاري للنصب على المواطنين بالإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام عاطل - مقيم بالإسكندرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري"، وزعمه أنه موظف بمصلحة الشهر العقاري" وقدرته على إنهاء مصالحهم لدى جهة عمله من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفي والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد "مكاتب الشهر العقاري والتوثيق" بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزته مبلغ مالي.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ المزعوم.