"مستقبل وطن" يتابع جولة إعادة انتخابات "النواب" بالبدرشين والعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انطلقت فعاليات اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2020، اليوم الإثنين، وسط حضور مكثف بعدد كبير من اللجان الانتخابية بمركزي البدرشين والعياط؛ وهي الدائرة الوحيدة التي تشهد جولة الإعادة بمحافظة الجيزة.

وبدأت غرفة العمليات التي شكلها حزب مستقبل وطن لمتابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، انعقادها برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة.

وحسب البيان الصادر عن الحزب، فإنه قد تفقَّد اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، عددًا من اللجان الانتخابية؛ للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية خارج لجان الاقتراع التي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم أمام وداخل اللجان وسط هدوء نسبي أمام اللجان خلال الساعة الأولى، وبدأ توافد الناخبين أمام اللجان بكثافة في تمام الساعة الحادية عشرة.

وتضم دائرة البدرشين والعياط 625 ألف صوت انتخابي و75 مركزًا انتخابيًّا و202 لجنة فرعية، ويتنافس بجولة الإعادة 4 مرشحين للفوز بمقعدَين؛ وهم: عماد الدرجلي وحازم رياض عويان مرشحا حزب مستقبل وطن، والمستقلان عماد إمام ومحمود الحنفي.