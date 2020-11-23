وزير النقل الفرنسي: طفرة غير مسبوقة بالطيران المصري.. وتطبيق الإجراءات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إنه بحث تحديث اتفاقية النقل الجوي بين مصر وفرنسا، وفرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني المصري، وكذلك المشروعات الجديدة الخاصة بتطوير المطارات المصرية والخطط الموضوعة من أجل تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران المدني، اليوم الإثنين، جان باتيست وزير النقل الفرنسي، بمقر وزارة الطيران المدني، وتم مناقشة سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين، كما تناول اللقاء الجهود المستمرة بين مصر وفرنسا في ضوء التصدي لجائحة كورونا، وبحث الجانبان ما سببته الجائحة من آثار سلبية وكذا سبل إنعاش قطاع الطيران المدني في البلدين والتعامل مع الأزمة.

وأشار وزير الطيران إلى أهمية التعاون والتنسيق الفعال بين الشركة الوطنية وشركة إيرباص الفرنسية، مشيدًا بأواصر العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مجال صناعة النقل الجوي على مدار التاريخ.

وتابع منار بأنه تم تنفيذ العديد من المشروعات، وكذا التعاون في مجال تحديث أسطول مصر للطيران، وانضمام 20 طائرة من أحدث الطرازات مؤخرًا إلى أسطول الناقل الوطني من طرازَي الإيرباص A320Neo والإيرباص A220-300 .

ومن جانبه، أكد وزير النقل الفرنسي أن قطاع الطيران المدني المصري يشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المطارات، والذي يأتي بالتوازي مع تحديث أسطول شركة "مصر للطيران"، مشيدًا بما لمسه من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية بأعلى المستويات، وفقًا لتوصيات المنظمات الدولية، وهو ما يؤكد التزام منظومة الطيران المدني المصرية بكل المعايير الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة الوقائية؛ بما يحافظ على صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وستيفان روماتيه سفير دولة فرنسا لدى مصر، وعدد من قيادات وزارة الطيران.