هل هناك مانع لدخول بهاء سلطان نقابة القراء المصرية؟ شيخ العموم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف الشيخ محمد حشاد نقيب القراء بجمهورية مصر العربية، شيخ عموم المقارئ المصرية، أن نقابة القراء لا تمانع في انضمام أي شخص لديها والحصول على عضويتها، طالما كانت تنطبق عليه الشروط.

وقال حشاد في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن نقابة القراء ليس لديها مانع في انضمام المطرب بهاء سلطان لها والحصول على عضويتها أو أي شخص آخر، طالما كانت تنطبق عليه الشروط المتمثلة في" حفظ كتاب الله ولم يتعد الـ 40 عاما، وحسن السير والسلوك، وعدم ارتكاب جرائم مخلة بالشرف"، متابعا: نرحب بأي شخص يريد السير في اتجاه كتاب الله، ولا نغلق الباب في وجه أحد".

وتابع نقيب القراء:" أداء المطرب بهاء سلطان للأغاني خلال الفترة الماضية لا يمنعه من الحصول على عضوية نقابة القراء، والعبرة هنا بشروط القبول بها"، والمولى عز وجل يقول " إلا من تاب وآمن".

وقال شيخ عموم المقارئ المصرية:" إذا أغلقنا الباب في وجه أي شخص يريد التقدم لعضوية نقابة القراء، من الممكن أن يسلك طريقا آخر، والشروط هي معيار القبول لدينا"، مضيفا:" المطرب بهاء سلطان لم يتقدم حتى الآن لعضوية نقابة القراء كما زعم البعض".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية فيديوهات للمطرب بهاء سلطان يتلو فيها بعضا من آيات القرآن الكريم، وزعم البعض أنه حصل على عضوية نقابة القراء.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، اجتماعا مع المجلس الجديد لنقابة القراء، بعد انتهاء الانتخابات التي أجريت على مقعد مجلس الإدارة.

وقرر وزير الأوقاف، رفع المبلغ المخصص لدعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويا.