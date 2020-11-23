الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بتحديد مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بتحديد مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً على مدار العام.

ونص القرار على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاءً، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

كما نص القرار على استمرار خدمات (التيك أواي) وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار ٢٤ ساعة صيفاً وشتاءً.

وأوضح القرار أن شهور الصيف تكون اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ونص القرار على استمرار المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحياً والمتواجدة بالموانئ الجوية و البحرية والبشرية أو محطات القطارات في العمل على مدار ٢٤ ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن.

كما نص القرار على أن تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتغلق الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتكون مواعيد فتح (الديسكوهات) من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي.

وبحسب القرار، تستثنى من المواعيد السابقة كافة الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار.