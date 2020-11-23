"التعليم" تستكمل خطة الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للمعلمين داخل المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن تدريب المعلمين يأتي على رأس العمل، خصوصًا في مجال مادة التخصص لأعضاء هيئة التعليم للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حيث عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية؛ لمناقشة استكمال خطة الارتقاء بالمستوى الأكاديمي لمُعلمي الصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، وتطوير مهاراتهم في مواد تخصصاتهم العلمية وإدارة العملية التعليمية بالتعاون مع موجهي عموم المواد الدراسية.

وأكد نائب الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمعلمين، والاهتمام بالمعلمين وتدريبهم؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، مضيفًا أن التدريب سوف يتم على رأس العمل داخل وحدات التدريب بالمدارس بالتعاون مع إدارات التدريب بالإدارات وموجهي عموم المواد.

ووجه حجازي بضرورة إعداد خطة تدريبية على نطاق كل إدارة تعليمية، يتم تجميعها على مستوى المديرية، وذلك بالتعاون مع موجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل، تكون بمثابة خارطة طريق توضح مكان التدريب، وتوقيت تنفيذه والأعداد المستهدفة لكل مادة دراسية على حدة، ويتم تنفيذ البرامج التدريبية وفقًا للحقائب التدريبية التي قام بمراجعتها مديرو عموم تنمية المواد الدراسية.

وأكد نائب الوزير أن هذه البرامج تهدف إلى التنمية المهنية وزيادة ما لدى المعلم من معارف ومفاهيم ومهارات وتحسينها في مجال عمله ومسؤولياته المهنية؛ خصوصًا في مادة تخصصه، كما تهيئ برامج التنمية المهنية الظروف والأنشطة الملائمة لتوجيه نمو المعلم في درجة عالية من الإتقان العلمي في أداء واجباته المهنية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين أن هذه الخطة تستهدف تفعيل دور الموجه الفني في التنمية المهنية للسادة المعلمين في مجال مادة التخصص؛ مما سينعكس بدوره على المعلمين وعلى طلابهم مما يزيد من فعالية مهاراتهم وتنافسهم، وذلك من خلال إعداد ورش عمل موثقة لا تقل عن خمس ورش خلال الفترة القادمة للمعلمين داخل مدارسهم أو أقرب المدارس لهم بالتنسيق مع مسؤولي التدريب بالإدارات التعليمية ومديري التدريب بالمديريات التعليمية، وكذلك حضور المُعلمين حصص زملائهم، ومُشاهدة شرح المُعلم داخل الفصل ومناقشته بعدها؛ مما يؤدي إلى عمل حراك ومردود إيجابي لتطوير أدائهم المهني.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور حسن جاويش، مدير عام الإدارة العامة لصلاحية الترقي بالأكاديمية.