دار الأوبرا تعرض "إخناتون غبار النور" في أمسيتين الخميس والأحد المقبلين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تنظم دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر، في إطار خطتها الهادفة لإنتاج أشكال إبداعية جادة، عرضا فنيا بعنوان (إخناتون غبار النور) تقدمه فرقة الرقص المسرحي الحديث، من تصميم وإخراج وليد عوني، وذلك على مدار يومين، في الثامنة مساء يومي الخميس والأحد المقبلين، على المسرح الكبير بالأوبرا .

وقال المخرج وليد عونى، في تصريح، اليوم الأحد، إن إخناتون شخصية تاريخية استثنائية أثارت الجدل، حيث سعى لوضع أسس الكمال العقلي والانسجام الكلي لجوهر الحياة، لافتا إلى أن العرض يطرق باب التاريخ ويجسد شخصية الفرعون وعلاقته ببعض معاصريه وهم الأم الملكة "تي"، والأب "أمنحتوب الثالث" والزوجة "نفرتيتي"، ودعوته التي أطلقها منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام لاعتناق دين موحد يسمو بالإنسان ويعتمد على تقديس الشمس والنور مصورا الصراع مع كهنة "آمون" ورفضهم لمبادئه، وذلك من خلال مشاهد تعبيرية راقصة وممسرحة تسعى إلى فك رموز الحالة الفكرية التي تجلى بها إخناتون.

جدير بالذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، وأحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية، وقدمت أكثر من 26 عرضا فنيا .

كما شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات العالمية وحصلت على عدة جوائز، كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ونالت إعجاب الجماهير والنقاد.