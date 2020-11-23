"أهلًا".. مطار القاهرة يطلق خدمة جديدة عبر تطبيق المحمول لتسهيل إجراءات السفر والوصول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت شركة ميناء القاهرة الجوي، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها أطلقت خدمة جديدة على تطبيق المحمول؛ وهي إمكانية حجز خدمة "أهلًا" عبر تطبيق مطار القاهرة الدولي؛ لتسهيل إجراءات السفر والوصول؛ حيث يمكن الآن للمسافرين حجز الخدمة والدفع إلكترونيًّا وتحديد عدد مستخدمي الخدمة وموعد استخدامها.

ويتيح التطبيق أيضاً للركاب معرفة مواعيد سفر ووصول الرحلات، والإبلاغ عن الأمتعة المفقودة، والتعرف على الخدمات الموجودة في مطار القاهرة من بنوك أو مطاعم أو شركات سياحية أو حجز السيارات والفنادق، كما يقدم التطبيق (المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية) معلومات مميزة للمصريين والأجانب عن نقاط الجذب السياحي والآثار المصرية.

وأكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة التطوير المستمرة لمطار القاهرة والخدمات المقدمة من خلاله للركاب وشركات السياحة، وغيرهم من المهتمين بخدمات مطار القاهرة، بالإضافة إلى زيادة رضا الركاب؛ حيث يوفر التطبيق ولأول مرة استطلاعات رأي إلكترونية حول إجراءات الجوازات والسفر واستيفاء الأمن وسهولة الوصول وإنهاء إجراءات السفر.