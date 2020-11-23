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شكرا لقرائتكم خبر عن دعم «كهرباء الفرافرة» بوحدة توليد كهرباء بتكلفة 27 مليون جنيه في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن وصول وحدة توليد كهرباء قدرة ٥ ميجاوات، لتدعيم محطة كهرباء الفرافرة وذلك في إطار التنسيق بين المحافظة وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال القواعد الخرسانية تمهيداََ لبدء تركيب الوحدة وتشغيلها، والتي تبلغ تكلفتها ٢٧ مليون جنيه لتغذية مدينة الفرافرة وقراها ومجابهة الزيادة في معدل الإستهلاك.
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