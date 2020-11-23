شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: تمديد فترة عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مشاركة أعضاء مجالس إدارات البنوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر البنك المركزي، قرارا اليوم الإثنين، بتمديد فترة عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مشاركة أعضاء مجالس إدارات البنوك، والسماح بمشاركتهم في إجتماعات المجالس، عبر الفيديو والهاتف، إلى نهاية العام المقبل 2021.

وذكر البنك المركزي، في بيان صحفى، أن ذلك في ضوء تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، وكذلك التعليمات الصادرة في 17 مارس 2020، ضمن إجراءات البنك المركزي؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة.

أوضح أنه تقرر مد فترة السماح بالاستثناءات الخاصة بدورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة، وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2021.

وتضمنت تلك الاستثناءات، عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليًا، وذلك مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن.