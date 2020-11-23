شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف أسيوط: كبار السن والسيدات في الصفوف الأولى بـ«إعادة النواب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، إقبالا من المواطنين وكبار السن والسيدات للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

وأدلى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بصوته داخل لجنة مدرسة النصر الإبتدائية المشتركة، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وأكد أسقف أسيوط، على أهمية المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب كونها حق دستورى وواجب وطني لكل المصريين ويجب الخروج صناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

ودعا أسقف أسيوط، أن تعبر انتخابات مجلس النواب، عن آمال وطموحات الشعب المصري وأن يعم الخير والسلام والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

وفتحت اللجان الانتخابية، في التاسعة صباحًا أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات، والالتزام بمسافة كافية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وكثف رجال الشرطة تواجدهم بمحيط لجان الانتخابات، في ظل انتشار دوريات ثابتة ومتحركة بكافة أحياء المحافظة، فضلًا عن قوات التدخل السريع، وحظر وقوف السيارات بمحيط اللجان، حيث انتشر ضباط وأفراد قطاع حقوق الإنسان، بمديرية أمن أسيوط في لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة، لمساعدة كبار السن من الدخول للإدلاء بأصواتهم.

وقام قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن أسيوط بتوفير كراسي متحركة في اللجان لحمل كبار السن ومساعدتهم للإدلاء بأصواتهم .

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن اللجان الإنتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة بدأت في استقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 في 914 لجنة فرعية موزعين على 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة مؤكدًا أن جميع اللجان تعمل بانتظام وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين في العملية الانتخابية وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة على أن تغلق اللجان أبوابها في التاسعة مساءًا وتستمر عملية التصويت اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء.

وأوضح محافظ أسيوط، أن هناك متابعة لحظية للعملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة التي انعقدت اليوم الإثنين، بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، وعددا من قيادات المحافظة، لافتًا إلى استمرار انعقاد الغرفة لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز.

وأكد المحافظ على جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين والاستعداد التام بالتنسيق مع كافة الجهات لإدارة العملية الانتخابية والتعامل مع أية مشاكل، قد تحدث مشيراً إلى متابعته المستمرة لعمليات التصويت بكافة اللجان بالمحافظة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتذليل العقبات والمشاكل التي قد تعوق سير العملية الانتخابية والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاستكمال الحياة النيابية وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة في بناء الوطن.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألف و851 ناخب سيدلون بأصواتهم في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

انتخابات الإعادة بمجلس النواب في أسيوط

انتخابات الإعادة بمجلس النواب في أسيوط

انتخابات الإعادة بمجلس النواب في أسيوط